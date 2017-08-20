Кровавая охота на людей в России: появились новые детали

Сегодня, 11:21

Четверо из семи пострадавших от нападения находятся в тяжелом состоянии

Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru
Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru

Четыре из семи пострадавших в субботу днем при нападении мужчины с ножом в Сургуте (Россия) по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

"У одного человека сохраняется крайне тяжелое состояние. Три пациента в тяжелом стабильном состоянии, без ухудшений. Двое – в состоянии средней тяжести", – отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Нападавший был застрелен полицией. Пострадали семь человек.

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По данным департамента здравоохранения, четверо из семи пострадавших от нападения находятся в тяжелом состоянии, один – средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой.

По факту происшествия Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".
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