Лавров ответил на жесткое решение США по визам для россиян

Сегодня, 14:03

По словам главы МИД России, решение Госдепа будет дополнительно изучаться

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал приостановку выдачи американским виз в России попыткой вызвать недовольство среди граждан РФ. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Истинная причина в тех решениях, которые были сегодня объявлены в другом. Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известна, это логика тех, кто организовывает цветные революции. Это инерция администрации Обамы в чистом виде", – сказал Лавров.

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По его словам, этой же логикой объясняется, что граждане Республики Беларусь должны получать визы не в американских консульствах в России, а в Вильнюсе, Киеве и Варшаве.

"Политический подтекст здесь очевиден", – заявил он.

Он добавил, что решение Госдепа будет дополнительно изучаться.

Ранее Посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.
Россия, США, визы, лавров, дипломаты
Источник:

УНИАН

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