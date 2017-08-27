Масштабные учения "Запад-2017": Полторак оценил угрозу для Украины

РФ может привлечь к маневрам более 100 тысяч военнослужащих

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что Российская Федерация уже не впервые проводит масштабные учения, называя их плановыми, но Украина, которая помнит опыт Грузии, поддерживает боевую готовность на случай полномасштабной агрессии РФ, исключать которую нельзя.

Об этом Полторак заявил в интервью для издания "Тверезий погляд".

"Россия ежегодно проводит масштабные учения, официально заявляя: они плановые и такие, которые не угрожают любому государству. Впрочем, как показывает опыт, это не соответствует действительности. Помимо демонстрации силы, обучение подобного размаха вполне могут служить прикрытием развертывания ударных группировок войск РФ, рассредоточение средств поражения и запасов материальных ресурсов на операционных направлениях и обработки вариантов применения таких сил. Мы хорошо помним, как российские войска, вовлеченные в маневры "Кавказ-2008", не вернулись с полигонов и начали агрессию против Грузии", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия заявила об участии в учениях "Запад-2017" 13 тысяч военных, но в Украине считают, что к маневрам могут привлечь более 100 тысяч военнослужащих.

"К тому же РФ перекинула авиацию, которая задействована в учениях ранее запланированных сроков. Это создает угрозу Украине и другим странам Европы. Мы отслеживаем ситуацию и знаем о передвижении российских войск вдоль украинской границы. Мы поддерживаем высокую боевую готовность, чтобы в случае необходимости адекватно отреагировать на опасность", – подчеркнул Полторак.

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"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные на период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих, по оценкам западных аналитиков – до 100 тысяч.

Украинское военное руководство не раз отмечало, что предстоящие учения могут послужить прикрытием для более агрессивных действий со стороны России.

Учения "Запад-2013" позволили России подготовиться к аннексии Крыма, а "Запад-2009" – завершились отработкой ядерного удара по Варшаве.

При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Страны НАТО, в свою очередь, в преддверии учений активно наращивают военное присутствие в Балтийском регионе.