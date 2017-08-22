Москва погасила последний внешний долг СССР

Сегодня, 00:33

Босния и Герцеговина стала последним кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались неурегулированными 

Фото: EPA
Фото: EPA

Министерство финансов РФ информировало, что 8 августа Москва погасила последний внешний долг СССР, выплатив 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.

Отмечается, что Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством − кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались неурегулированными.

Минфин поясняет, что долг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по обязательствам СССР перед бывшей Югославией.

Подчеркивается, что с другими бывшими югославскими республиками (Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией) Москва полностью расплатилась в 2011-2016 годах.

В министерстве подчеркнули, что на данное время у России остается непогашенным только внешний долг перед Южной Кореей, который составляет 594,3 миллиона долларов. Он должен быть погашен до конца 2025 года.

Напомним, в конце прошлого года правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности СССР перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия.
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Корреспондент

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