ВМФ России получит "Суперпираньи"

Российский военно-морской флот получит "Суперпираньи". Как сообщают "Известия", ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650 водоизмещением 720 тонн смогут незаметно доставлять к берегу и забирать группы спецназа и сил спецопераций. Подводная лодка спроектирована Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит" и получила неофициальное название "Суперпиранья".

Отмечается, что на П-650 предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек со шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Субмарина имеет модульную конструкцию, что позволяет разместить на ней различные типы крылатых ракет, торпед и донных мин. Это позволит не только выполнять боевые задачи, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами сухопутные цели и корабли, а также вести радиотехническую разведку.

П-650 оборудована двумя дизель-генераторами, которые вырабатывают электроэнергию для гребного мотора. Дальность хода составляет более 3000 километров, причем большую часть дистанции субмарина может пройти в подводном положении, не раскрывая своего местоположения. Экипаж субмарины насчитывает девять человек, есть и специальное помещение под размещение группы из шести боевых пловцов.

П-650 может нести четыре торпеды калибра 533 миллиметра, восемь торпед калибра 400 миллиметров, а в специальных бомболюках размещаются 12 донных мин.

Отмечается, что подводная лодка является идеологической наследницей сверхмалых субмарин проекта 865 "Пиранья" советского военно-морского флота. Они предназначались для доставки спецназовцев к побережью противника, но в 1999 году программа была свернута, а лодки списаны в утиль. Судьба "Суперпираний" будет решаться после уточнения финальных характеристик.

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