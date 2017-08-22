Новый посол России в США имеет прямое отношение к оккупации Крыма и Донбасса – СМИ

В начале 2014 года военный дипломат Антонов пытался доказать миру, что российская армия не осуществляет оккупацию Крыма

Новоназначенный посол России в США Анатолий Антонов в должности заместителя главы МИД РФ занимался тем, что отражал обвинения в присутствии российской армии на украинской территории, об этом сообщает "Европейская правда".

"Нынешний посол России в США в то время имел четкое задание: он должен был отразить обвинения в присутствии российской армии на украинской территории. Это касается российской агрессии и в Крыму, и на Донбассе", – говорится в материале.

В начале 2014 года военный дипломат Антонов пытался доказать миру, что российская армия не осуществляет оккупацию Крыма, а "усиливает охрану" военных ЧФ РФ от "киевской хунты".

Уже после незаконной аннексии Крыма он оправдывал конфискацию россиянами большей части украинского флота, а после начала агрессии РФ на Востоке Украины – пытался остановить поддержку Украины Западом, а в 2015 году рассказывал сказки о том, что в так называемых "Л/ДНР" нет российских военных.

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В начале 2015 года Евросоюз включил Антонова в перечень россиян, на которых наложены персональные санкции.

В обосновании санкционного решения ЕС объяснил, что Антонов "в должности заместителя в Минобороны был привлечен к поддержке развертывания российских войск в Украине".

Впоследствии дипломат-военный попал также под санкции Канады, Швейцарии, а также Норвегии.

Указом президента Украины Петра Порошенко №467/2016 от 17 октября 2016 года, когда Антонов еще занимал пост заместителя министра обороны России, он таке был внесен в санкционный список.

Как известно, Антонов в 2011-2016 годах был заместителем министра обороны России, после он занимал должность замглавы МИД РФ.