Озеленение по-русски: в Питере приматывали скотчем ветки к мертвым деревьям

Сегодня, 08:31

Ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы, отмечают активисты

Озеленение в Питере. Фото: скриншот
Озеленение в Питере. Фото: скриншот

Коммунальщики Санкт-Петербурга чтобы победить в конкурсе решили необычным способом озеленить уже мертвые деревья, примотав к ним зеленые ветки с помощью скотча, сообщает "Интерфакс".

Ради победы в конкурсе на лучшее благоустройство сада коммунальные службы Питера пошли на радикальный шаг, что заметили местные жители в саду Ткачей в одном из районов города. Люди были удивлены, когда увидели, что к сухим веткам давно засохших рябин скотчем были примотаны свежие зеленые ростки.

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"Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, "озеленив" мертвые деревья", – сказал один из активистов.

Жители также обращают внимание на то, что больше половины деревьев рябины, посаженных в прошлом году, не пережили зиму и погибли.

Как сообщалось, в Москве скончался активист Иван Скрипниченко, которому неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Россия, активисты, деревья, питер, озеленение

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