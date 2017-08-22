С высоты птичьего полета засняли масштабы крупного пожара в Ростове

Сегодня, 12:46

От огня пострадало более 100 жилых домовладений, пожарные от теплового удара падали в обморок


YouTube/Хиты Интернета

В сети появилось видео крупнейшего пожара в российском городе Ростов-на-Дону, который удалось заснять с беспилотника. Соответствующие кадры появились на YouTube.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасателям с привлечением авиации – семи вертолетов и двух самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС – удалось ликвидировать открытое горение на месте пожара в Ростове, а также не допустить распространение огня на 500 жилых домов с населением более 2 тыс. человек.

"Пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Была 30-градусная жара, дополнительно высокая температурам от пожара. Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить" – говорит начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

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Огонь удалось локализовать на площади порядка 10 тыс. кв. м и предотвратить его дальнейшее развитие и распространение. От пожара пострадало более 100 жилых домовладений.

Напомним, возгорание в Ростове произошло вчера, 21 августа. Людей с ожогами доставляли в больницы.
Россия, видео, пожар, мчс, огонь, пожарные, Ростов-на-Дону
Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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