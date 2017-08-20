Советник Порошенко назвал главные ошибки Путина, допущенные в США и Европе

Сегодня, 09:13

Горбулин считает, что руководство РФ пребывает в плену идеи, что отношения между странами зависят от личных договоренностей двух людей 

Владимир Горбулин. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;. Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Владимир Горбулин. Фото из архива "Сегодня". Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что Россия выбирает себе внешнеполитических партнеров крайне неудачно, примером чему является провал Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.

Об этом Горбулин пишет в своей статье для издания "Зеркало недели".

Он отметил, что Владимир Путин и его окружение забыли о том, что система может оказаться сильнее лидера, и личное обещание президента США Дональда Трампа (или его людей) означает только то, что будут попытки реализовать то, о чем договорились, но совсем не означает успех этого.

"Россия раз за разом делает одну и ту же ошибку (хотя в некоторых европейских странах она все же ведет себя умнее): ставит на "лидера", а не на системные процессы. Российское руководство все еще пребывает в плену идеи, что все зависит от личных договоренностей двух людей, а не от больших процессов", – заявил Горублин.

Также он добавил, что разведка РФ не в полной мере учла психологический портрет Трампа или сделала из этого неверные выводы — его импульсивность, амбициозность и агрессивность, которые характерны для бизнеса, точно так же перенеслись на продвижение интересов США. 
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