США не будут выдавать белорусам визы в России

В американском посольстве порекомендовали гражданам Беларуси обращаться в дипучреждения в других странах

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге прекращают прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси из-за сокращения персонала американской дипломатической миссии в России. Об этом говорится в заявлении посольства США в РФ.

Соггласно сообщению, собеседования для граждан Республики Беларусь, которые подали заявление на неиммиграционные визы США и уже оплатили консульский сбор, будут переназначены.

"Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе", – отметили в посольстве США в России.

Как сообщалось, посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.

Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы.

Ранее, 28 июля, МИД РФ объявило о мерах против американских дипломатов в ответ на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Стало известно, что США должны сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек – именно столько людей работает в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек.

Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве – дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Напомним, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.