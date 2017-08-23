США приостанавливают выдачу виз по всей России

Сегодня, 02:33

С 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз будет приостановлена на неопределенный срок

США приостанавливают выдачу виз по всей России, фото из открытых источников
США приостанавливают выдачу виз по всей России, фото из открытых источников

США со среды, 23 августа, приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. 

В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут. 

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Нововведения затронут и граждан Беларуси. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому белорусы обращаются в соседние РФ, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, обратиться за визой в посольство в Москве жители Беларуси не смогут.

Напомним, 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

В свою очередь, МИД России призвал Госдеп "не наводить тень на плетень" из-за виз.
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Корреспондент

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