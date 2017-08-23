США приостанавливают выдачу виз по всей России

США со среды, 23 августа, приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения.

В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут.

Нововведения затронут и граждан Беларуси. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому белорусы обращаются в соседние РФ, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, обратиться за визой в посольство в Москве жители Беларуси не смогут.

Напомним, 21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

В свою очередь, МИД России призвал Госдеп "не наводить тень на плетень" из-за виз.