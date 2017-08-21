У России свой "безвиз": решение США развеселило соцсети

Пользователи соцсетей вновь вспомнили о "бобмежках Воронежа" и безвизе Украины с ЕС

Из-за российских контрсанкций посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. В посольстве объяснили, что такие меры связаны с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции.

Пользователи соцсетей вновь вспомнили о т.н."бобмежках Воронежа" – общем принципе российских санкций, от которых страдают в первую очередь сами россияне.

"Сначала российские власти привычно разбомбили Воронеж, выслав американских дипломатов, как раз и выдававших визы. Потом сами США пошли на принцип и, таким образом, усилили изоляцию граждан России", – отметил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"Помните, когда Путин сначала пообещал "ответные меры", а потом выкинул американских дипломатов, то я сказал, что #ОченьБеспокоюсьЗаВоронеж? Затрагивает "простых людей"? Во-первых, большинство "простых людей" в США не ездят. В среднем. Так что прощайте ваши виллы и кондоминиумы в Майями, путлеровцы.

Во-вторых, да пусть даже и простых людей. Этим "простым людям" надо, наконец, превращаться из быдлонародонаселения в нацию-народ. Который более не должен терпеть оккупационную власть путинской ОПГ. Который должен свергнуть её и восстановить конституционный строй. Кстати, поздней осенью собираюсь в Америку съездить. Вам что-нибудь привезти?", – написал на своей странице в Facebook российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Путин таки добился безвиза для россиян!

С 23 августа визы гостевые визы в США им выдаваться не будут.

Нехай щастить! — Юго Восток (@Ale4kko) 21 серпня 2017 р.

Отменил выдачу виз в США всем русским. Дети депутатов Госдумы отправятся домой следующим же рейсом. — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 21 серпня 2017 р.

Думается,после известий о том что США приостановило выдачу виз для РФ,очереди за биометрическими паспортами в Херсоне станут еще длиннее. — Внук подпольщицы (@ShlomoSaloma) 21 серпня 2017 р.

За то у россиян есть безвизовый режим с Зимбабве, Северной Кореей, ИГИЛ и Хамасом! pic.twitter.com/ER4jpFwL2q — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) 21 серпня 2017 р.

В ответ на отмену американских виз уже пора отменить хождение доллара и перейти на венесуэльские боливары. И экономика США сразу рухнет. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 21 серпня 2017 р.

Кому безвиз, а кому без виз — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 серпня 2017 р.

Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы.

Ранее, 28 июля, МИД РФ объявило о мерах против американских дипломатов в ответ на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Стало известно, что США должны сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек – именно столько людей работает в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек.

Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве – дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Напомним, 29 декабря прошлого года из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.