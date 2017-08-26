Узника Кремля Клыха перевели из тюрьмы в больницу

Сегодня, 17:57

До сих пор не ясно, в какой именно больнице он находится

Станислав Клых. Фото: 112.ua
Станислав Клых. Фото: 112.ua

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур заявила, что незаконного осужденного в России украинца Станислава Клыха перевели из тюрьмы в больницу в Челябинской области, однако точное его местонахождение неизвестно, пишет российский портал ОВД-Инфо.

В январе 2017 года стало известно, что Клыха этапируют в Челябинскую область. Позднее, уже в марте, адвокат Илья Новиков, который представлял интересы Клыха в суде, писал в Фейсбуке, что Клыха перевели в Верхнеуральск, предположительно в тюрьму. Позднее подтвердилось, что Клых находится в Верхнеуральской тюрьме. В соответствии с приговором, первые девять лет Клых должен находиться на режиме тюремного содержания.

О том, что Клыха перевели из тюрьмы в больницу, Щур стало известно 15 августа. Однако до сих пор не ясно, в какой именно больнице он находится.

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Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.
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