В базу "Миротворца" попал "двойник" Путина

Российский артист, резидент Comedy Сlub Дмитрий Грачев, известный как пародист президента России Владимира Путина, попал в базу данных сайта "Миротворец".

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Как сообщается на сайте "Миротворец", Грачев попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также участия в съемках фильма "Каникулы президента" на территории оккупированного Крыма в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.