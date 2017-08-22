В базу "Миротворца" попал "двойник" Путина

Вчера, 15:11

Артист принял участие в съемках фильма "Каникулы президента" на территории оккупированного Крыма 

Дмитрий Грачев. Фото: из открытых источников
Дмитрий Грачев. Фото: из открытых источников

Российский артист, резидент Comedy Сlub Дмитрий Грачев, известный как пародист президента России Владимира Путина, попал в базу данных сайта "Миротворец".

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Как сообщается на сайте "Миротворец", Грачев попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также участия в съемках фильма "Каникулы президента" на территории оккупированного Крыма в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.
Путин, Крым, двойник, миротворец, грачев
Источник:

"Сегодня"

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