В избиении блогера в Москве заподозрили сына актера из "Интернов"

Следователи установили личность подозреваемого в избиении до смерти посетителя парка Горького в Москве. Об этом сообщается на сайте московского следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, им является житель столицы 1994 года рождения, скрывающийся в настоящее время от следствия. "Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы", — отмечается в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемым является сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова, 23-летний Корней Макаров. Агентство отмечает, что сам Корней Макаров тоже актер, он успел сняться в сериалах "Братья Карамазовы", "Фортуна", во втором и третьем сезонах сериала "Две судьбы" и в шестом сезоне сериала "Адвокат", а также в двух фильмах — "Внук космонавта" и "С Дона выдачи нет", где он играл вместе с отцом.

Напомним, 13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. Затем злоумышленники стали избивать молодого человека. Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

СКР приняли от полиции уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").