В избиении блогера в Москве заподозрили сына актера из "Интернов"

Вчера, 23:54

СКР приняли от полиции уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть")

На парня напали в парке. Фото: sled.net.ua
На парня напали в парке. Фото: sled.net.ua

Следователи установили личность подозреваемого в избиении до смерти посетителя парка Горького в Москве. Об этом сообщается на сайте московского следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, им является житель столицы 1994 года рождения, скрывающийся в настоящее время от следствия. "Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшего участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы", — отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемым является сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова, 23-летний Корней Макаров. Агентство отмечает, что сам Корней Макаров тоже актер, он успел сняться в сериалах "Братья Карамазовы", "Фортуна", во втором и третьем сезонах сериала "Две судьбы" и в шестом сезоне сериала "Адвокат", а также в двух фильмах — "Внук космонавта" и "С Дона выдачи нет", где он играл вместе с отцом.

Напомним, 13 августа 29-летний блогер из Санкт-Петербурга Стас Думкин гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. Затем злоумышленники стали избивать молодого человека. Думкин был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

СКР приняли от полиции уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").
москва, сын, избили, блогер, подозрение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: Думская

Под Одессой зверски избили журналиста

26 Августа, 15:06

Варшанидзе связывает нападение со своей журналистской деятельностью 

Украина

В Люблине поляки избили украинку бутылкой по голове

24 Августа, 23:12

Полиция разместила фото троих нападавших и объявила их в розыск

Происшествия и криминал

В Чернигове школьницы избили девушку

23 Августа, 14:35

Событие квалифицировано как хулиганство, виновникам грозит уголовная ответственность 

Происшествия и криминал

Фото: из открытых источников

В Черкассах вооруженные бандиты похитили и пытали двух мужчин

21 Августа, 15:42

Потерпевшим надели мешки на головы, затем мужчин затолкали в фургон и связали 

Происшествия

В Киеве юные хулиганы избили и ограбили прохожих

21 Августа, 11:38

Нападавших нашли во дворе улицы Межигорской, они признались в содеянном  

Происшествия

В Киеве со стрельбой похитили человека

19 Августа, 00:48

Мужчину вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования