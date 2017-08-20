В московском отеле отравились 36 итальянцев

Вчера, 21:30

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента

На данный момент информации о состоянии иностранцев нет. Фото: Царевка
На данный момент информации о состоянии иностранцев нет. Фото: Царевка

В Москве 36 туристов из Италии, которые остановились в отеле "Бородино", получили пищевое отравление. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В воскресенье в Москве 36 итальянских туристов получили отравление. Однако администрация отеля утверждает, что туристы отравились не в ресторане отеля, а в другом месте", – рассказали изданию в call-центре.

Сейчас выясняются все обстоятельства. На данный момент информации о состоянии иностранцев нет.

Напомним, на Волыни после свадьбы 26 человек попали в больницу.
москва, отравление, отель, туристы
Источник:

Интерфакс

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