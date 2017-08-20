В Москве электрокар Tesla протаранил троллейбус

Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда

В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом. Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла еще 15 августа, снимок опубликовал пользователь сайта "Городской электротранспорт". Но внимание на нее обратили только 5 дней спустя, – передает Meduza.

Accident of 21st century: electric car Tesla vs electro-bus – trolleybus pic.twitter.com/WuRZHK8HAT — English Russia (@EnglishRussia1) 20 августа 2017 г.

По фотографии сложно понять, кто из участников ДТП нарушил правила. Ни у Tesla, ни у троллейбуса нет видимых повреждений, тормозной путь также отсутствует. Судя по снимку, в аварии вряд ли кто-то пострадал — подушка безопасности, по всей видимости, не выбрасывалась.

Авария произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда.

Напомним, электрокар Tesla установил мировой рекорд.