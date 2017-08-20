В Москве электрокар Tesla протаранил троллейбус
Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда
В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом. Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла еще 15 августа, снимок опубликовал пользователь сайта "Городской электротранспорт". Но внимание на нее обратили только 5 дней спустя, – передает Meduza.
Accident of 21st century: electric car Tesla vs electro-bus – trolleybus pic.twitter.com/WuRZHK8HAT— English Russia (@EnglishRussia1) 20 августа 2017 г.
По фотографии сложно понять, кто из участников ДТП нарушил правила. Ни у Tesla, ни у троллейбуса нет видимых повреждений, тормозной путь также отсутствует. Судя по снимку, в аварии вряд ли кто-то пострадал — подушка безопасности, по всей видимости, не выбрасывалась.
Авария произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда.
Напомним, электрокар Tesla установил мировой рекорд.
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