В Москве электрокар Tesla протаранил троллейбус

Вчера, 23:03

Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда

На месте аварии. Фото: twitter.com/EnglishRussia1
На месте аварии. Фото: twitter.com/EnglishRussia1

В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом. Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла еще 15 августа, снимок опубликовал пользователь сайта "Городской электротранспорт". Но внимание на нее обратили только 5 дней спустя, – передает Meduza.

По фотографии сложно понять, кто из участников ДТП нарушил правила. Ни у Tesla, ни у троллейбуса нет видимых повреждений, тормозной путь также отсутствует. Судя по снимку, в аварии вряд ли кто-то пострадал — подушка безопасности, по всей видимости, не выбрасывалась.

Авария произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда.

Напомним, электрокар Tesla установил мировой рекорд.
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