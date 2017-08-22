В Москве пьяная школьница выжила после падения с девятого этажа

В Москве пьяная школьница выжила после падения из окна девятого этажа. Она отделалась переломом ребра, сообщается в Telegram-канале паблика Mash во вторник, 22 августа.

Отмечается, что 15-летняя девушка поссорилась с родителями: те, застав дочь во дворе за распитием спиртных напитков, решили ее наказать и заперли в комнате. Оставаться под домашним арестом она не захотела и решила перелезть к друзьям через окно. Однако сделать это школьнице не удалось — она упала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жительница Львова выбросилась из окна девятого этажа

Растущие под окном деревья смягчили удар, и девушка серьезных травм не получила.

Ранее сообщалось, что в Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа.