В Москве пьяная школьница выжила после падения с девятого этажа
15-летняя девушка поссорилась с родителями
В Москве пьяная школьница выжила после падения из окна девятого этажа. Она отделалась переломом ребра, сообщается в Telegram-канале паблика Mash во вторник, 22 августа.
Отмечается, что 15-летняя девушка поссорилась с родителями: те, застав дочь во дворе за распитием спиртных напитков, решили ее наказать и заперли в комнате. Оставаться под домашним арестом она не захотела и решила перелезть к друзьям через окно. Однако сделать это школьнице не удалось — она упала.
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Растущие под окном деревья смягчили удар, и девушка серьезных травм не получила.
Ранее сообщалось, что в Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа.
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