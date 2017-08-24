В РФ открыли первое турагентство для поездок в КНДР

Вчера, 22:50

В КНДР гарантировали безопасность "законопослушных туристов" из РФ

В РФ открыли первое турагентство для поездок в КНДР. Фото: Дни.Ру
В РФ открыли первое турагентство для поездок в КНДР. Фото: Дни.Ру

Сегодня в Москве открылось получившее лицензию в Пхеньяне туристическое агентство NKOREAN для путешествий в Северную Корею.

Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его словам, у российских туристов есть "большая заинтересованность" в услугах агентства, которое стало первым в РФ.

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В издании отметили, что компания NKOREAN создана в 2017 году. Она одобрена правительством КНДР и гарантирует безопасность для туристов на территории КНДР.

Советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун отметил, что его страна гарантирует безопасность "законопослушных туристов". Он анонсировал активное развитие туристических связей Северной Кореи с Россией.

Ранее  США добавили в санкционный список по Северной Корее четырех граждан России.
Россия, безопасность, туристы, КНДР, поездки
Источник:

Интерфакс

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