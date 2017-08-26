В РФ появились тревожные сигналы о подготовке к войне

Сегодня, 12:40

Директорам предприятий присылают уведомления о том, что в военное время они будут привлекаться к поставкам продукции 

Фото: Facebook Минобороны РФ
Фото: Facebook Минобороны РФ

В Калужской области России в частные хозяйства начали рассылать уведомления о том, что в военное время они должны будут поставлять свою продукцию для государственных нужд.

Как сообщает Meduza, в Жуковском районе рассылают уведомление, подписанное главой администрации района Анатолием Суярко. В этом документе говорится, что "в соответствии с утвержденным мобилизационным планом муниципального района", предприятия "в военное время будут привлекаться к поставкам продукции (работ, услуг) для государственных нужд в соответствии с номенклатурой продукции", которую они производят.

Директорам предприятий нужно подписаться, что они ознакомлены с этим уведомлением, и выслать второй подписанный экземпляр в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации до конца июля.

Издание сообщает о двух таких уведомлениях, которые администрация прислала в хозяйства, расположенные в Жуковском районе.

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Заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района Виктор Кацыкало сообщил, что "раньше такой работы не проводилось, но теперь она проводится", так как от администрации области пришла команда "рассылать указание". По его словам, уведомления были разосланы во все организации на территории района, и его подписали все руководители.

"Если хозяйство выращивает зерно, то понятно, что оно его будет выращивать и в военное время", — сказал чиновник, отметив, что не знает, будут ли продукцию изымать безвозмездно. Другие подробности он рассказывать не стал, сославшись на гриф "секретно".
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