В России из-за сбоя аттракциона посетители провисели вниз головой 10 минут
Механики прокрутили аттракцион вручную и освободили застрявших
Посетители аттракциона "Камикадзе" в Саратове из-за сбоя провисели 10 минут вниз головой на огромной высоте. Сработал датчик электронной системы защиты. В результате сбоя по счастливой случайности никто не пострадал.
Как сообщила гендиректор ООО "Парк города "Лукоморье", в котором произошло ЧП, Елена Телегина произошло срабатывание электронной системы защиты, и обесточился аттракцион "Камикадзе". В этот момент на аттракционе находились 10 человек.
Механики оперативно устранили неполадку, после чего все посетители были благополучно высажены из аттракциона.
"Это не называется "аттракцион сломался, — подчеркнула представитель парка. — Аттракцион в рабочем состоянии, сегодня он работает, это ситуация абсолютно штатная для многих аттракционов".
В качестве моральной компенсации посетителям, застрявшим на "Камикадзе", было предложено прокатиться еще раз на этом или другом аттракционе парка.
Напомним, что недавно в Китае 14-летнюю девушку выбросило из аттракциона на полном ходу.
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