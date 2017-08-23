В России известного режиссера отправили под домашний арест

Следствие считает, что Серебренников на свободе может воздействовать на свидетелей и уничтожить улики

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Так, Серебренникову запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя. Защита просила разрешить ему ходить на работу.

Такую меру пресечения для режиссера запросило следствие. Оно указало, что у режиссера есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей.

По мнению представителей Следственного Комитета, Серебренников на свободе может воздействовать на свидетелей и уничтожить улики.

Сам худрук "Гоголь-центра" напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что не будет "бегать от следствия". По его словам, домашний арест помешает ему работать. Защита попросила освободить его под залог в 68 миллионов рублей. Глава издательского дома "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, обязалась внести любой залог.

Напомним, Кирилла Серебренникова задержали в ночь 22 августа в Петербурге и доставили в Москву. Следственный комитет предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных его компании "Седьмая студия" на проект "Платформа". Деньги позднее обналичили через фирмы-однодневки, утверждает СК.

Худрук "Гоголь-центра" отказался признать свою вину, отметив, что не имел отношения к финансам "Седьмой студии".