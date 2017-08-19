В России неизвестный устроил кровавую охоту на прохожих

Пострадали восемь человек, все они госпитализированы

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте и ранил восемь человек, сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города около 11.20 по местному времени. На место сразу прибыли полицейские и ликвидировали нападавшего.

Как рассказали в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение. Отмечается, что злоумышленник был в маске. Правоохранители проверяют информацию о том, что у него могло быть психическое расстройство.

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По данным СК, пострадали восемь человек, все они госпитализированы. Полиция сообщает о семи раненых. В правительстве Югры рассказали, что два человека находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней степени тяжести.

Следователи и криминалисты регионального управления СК работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".