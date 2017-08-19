В России неизвестный устроил кровавую охоту на прохожих

Вчера, 12:22

Пострадали восемь человек, все они госпитализированы

Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru
Полиция ликвидировала злоумышленника. Фото: smolnarod.ru

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте и ранил восемь человек, сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города около 11.20 по местному времени.  На место сразу прибыли полицейские и ликвидировали нападавшего.

Как рассказали в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение. Отмечается, что злоумышленник был в маске. Правоохранители проверяют информацию о том, что у него могло быть психическое расстройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По данным СК, пострадали восемь человек, все они госпитализированы. Полиция сообщает о семи раненых. В правительстве Югры рассказали, что два человека находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней степени тяжести.

Следователи и криминалисты регионального управления СК работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
правоохранители, сопротивление, ножевые ранения, следственный комитет, полицейские, злоумышленник, сургут, россии
Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчина, который уже имел проблемы с законом, задержан

Под Киевом инвалид ранил ножом дочь и ее сожителя

24 Июля, 17:49

Мужчину довело до отчаяния пьянство шумной компании  

Донбасс

На Донбассе гибнут мирные жители. Фото: AFP

На Донбассе боевики убили мирных жителей

10 Июля, 10:23

На оккупированных территориях ухудшается обстановка

Происшествия и криминал

Драка переросла в поножовщину. Фото: Misanec.ru

Под Николаевом выпускной обернулся поножовщиной

26 Июня, 19:37

Конфликт во время праздника перерос в массовую драку, в которой пострадали пять человек

Происшествия

Подробности гибели семейной пары из Киева: в убийстве подозревают колдуна

22 Июня, 16:53

Мужчину избили до смерти, на теле женщины обнаружили ножевые ранения

Происшествия и криминал

Фото: od.vgorode.ua

В Полтавской области нашли убитого голого мужчину

19 Июня, 14:06

На теле погибшего эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки и многочисленные гематомы

Одесса

Водитель такси нанес пассажиру 4 ножевые ранения. Фото: dpchas.com.ua

В Одессе конфликт таксиста и пассажира закончился кровавой поножовщиной

12 Июня, 22:06

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования