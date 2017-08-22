В России оценили вероятность вывода оккупационных войск с Донбасса

Сегодня, 12:01

Юрий Грымчак говорил, что оккупанты якобы собрались выводить свои войска с востока Украины

Российские военные. Фото: facebook.compgmod.mil.rus
Российские военные. Фото: facebook.compgmod.mil.rus

Российский оппозиционер Константин Боровой очень хотел бы, чтоб Россия ушла с Донбасса, однако сомневается в этом. Об этом он рассказал "Обозревателю", комментируя высказывание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака относительно возможного вывода российских войск с востока Украины.

Грымчак сделал соответствующее заявление после встречи в Минске спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова по Донбассу.

Сам оппозиционер сомневается, что Россия пойдет на это.

"Было бы замечательно, было бы очень хорошо, если бы этот конфликт разрешился, но я сомневаюсь в этом (что РФ выведет российские войска с Донбасса. – Ред.). Я думаю, российские интересы прямо противоположны. Я в это поверю, когда увижу, что войска выводятся. Я очень надеюсь на то, что это правда. Но сомневаюсь", – сказал Боровой.

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Он подчеркнул, что тактика, которую применяет Россия в этой агрессии, такова, что затягивается любое решение, поддерживается нестабильность.

Напомним, вчера, после встречи Суркова и Волкера, Грымчак сказал, что якобы уже принято решение о выводе российских войск с Донбасса.
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