В Ростове собираются поставить памятник боевикам т.н."ДНР" и "ЛНР"
Местные жители в соцсети выступили категорически против такой инициативы
В Ростове-на-Дону собираются открыть памятник боевикам т.н."ЛНР" и "ДНР" – заказчиком памятника "Героям Донбасса" является Александр Бородай, а сам памятник появится в парке Островского 1 октября. Об этом на своем сайте написал журналист Денис Казанский.
Согласно сообщению, в самом популярном городском паблике администраторы площалки разместили опрос "Нужен ли Ростову такой памятник?", и, по данным Казанского, количество россиян, ответивших отрицательно, существенно превысило количество тех, кто ответил позитивно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист показал статистику опроса, которая демонстрирует, что только 17,7% россиян высказались за установку памятника, а тех, кто считает, что "боевики ЛДНР – наемники, которые не заслуживают памятника", – 42,5%.
"Интересно, что некоторые комментаторы явно негативно относятся к Украине, но при этом выступают против установки памятника боевикам "ЛДНР", потому что считают их "хохлами", а войну на Донбассе — внутренним делом Украины", – отметил Казанский.
Комментарии