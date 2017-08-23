В Ростове собираются поставить памятник боевикам т.н."ДНР" и "ЛНР"

Вчера, 20:46

Местные жители в соцсети выступили категорически против такой инициативы

Фото: AFP
Фото: AFP

В Ростове-на-Дону собираются открыть памятник боевикам т.н."ЛНР" и "ДНР" – заказчиком памятника "Героям Донбасса" является Александр Бородай, а сам памятник появится в парке Островского 1 октября. Об этом на своем сайте написал журналист Денис Казанский.

Согласно сообщению, в самом популярном городском паблике администраторы площалки разместили опрос "Нужен ли Ростову такой памятник?", и, по данным Казанского, количество россиян, ответивших отрицательно, существенно превысило количество тех, кто ответил позитивно.

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Журналист показал статистику опроса, которая демонстрирует, что только 17,7% россиян высказались за установку памятника, а тех, кто считает, что "боевики ЛДНР – наемники, которые не заслуживают памятника", – 42,5%.

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"Интересно, что некоторые комментаторы явно негативно относятся к Украине, но при этом выступают против установки памятника боевикам "ЛДНР", потому что считают их "хохлами", а войну на Донбассе — внутренним делом Украины", – отметил Казанский.
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