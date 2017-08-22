В Сочи сняли на видео огромный смерч в море

Распался он так же быстро, как и образовался – крутил минут пять

В сети появился необычный ролик: отдыхающие сняли огромный смерч, образовавшийся в море близ берегов Сочи.

На видео заметно, как мощный водяной столб превращается в тонкую воронку буквально за пять минут и распадается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ По Беларуси пронесся мощный смерч

Как пояснили в региональном управлении МЧС, этот смерч на берег не вышел, соответственно и жалоб от населения не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отдыхающие сняли водяной смерч у теплохода на Волге

"И красиво, и завораживает одновременно... Смерч мощный. Наблюдали его мы буквально несколько минут. Потом он превратился в тонкую изогнутую воронку", – пишут пользователи в соцсетях.