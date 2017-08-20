В США рассказали, когда Россия может выполнить Минские соглашения

Сегодня, 10:23

Донбасс для России – своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко, считает эксперт  

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Российско-американский экономист, который сейчас проживает в Вашингтоне, Сергей Алексашенко считает, что президент России Владимир Путин может пойти на выполнение Минских соглашений после выборов в 2018 году.

Об этом Алексашенко заявил в интервью "Обозревателю".

"Мне кажется, это вполне вероятно. На мой взгляд, нынешняя ситуация с Донбассом создает серьезный дискомфорт для российского руководства", – отметил Алексашенко.

По его словам, Донбасс для России – своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

"Понятно одно: до президентских выборов Путин не будет ничего менять ни в ту, ни в другую сторону. Это может повлиять на позицию электората, что Путину не нужно. Вся политическая система в России просто замерла в начале этого года и дожидается марта 2018-го. После этого могут начаться какие-то телодвижения", – подытожил Алексашенко.
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