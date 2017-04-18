Русский язык теряет свое влияние на постсоветском пространстве – Financial Times

Русский язык больше других потеряла на протяжении последних 20 лет, как бывшие республики СССР начали пытаться одержать свою лингвистическую независимость. Об этом пишет издание Financial Times, передает ZN.ua.

Издание отмечает, что сокращение влияния языка указывает на потерю Москвой влияния, несмотря на усилия президента РФ Владимира Путина восстановить былую советскую важность России на мировой арене с помощью военного вторжения в Украину и Сирию.

Быстрее, чем где-либо, использование русского языка сократилось в Казахстане, где в 2016 году только 0,7% людей признались, что пользуются ею дома, хотя еще в 1994-м таких было 33,7%. Об этом свидетельствуют подсчеты исследовательской группы Euromonitor International, основанные на национальных данных разных стран, а также на данных ООН.

Издание напоминает и о намерении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вернуть страну к использованию латинского алфавита. Казахский лидер отметил, что переход на кириллицу в 1940-х годах прошлого века был обусловлен "политическими причинами".

В Эстонии и Латвии количество людей, которые называли русский родным языком, с 1994 года сократилась на около 10%. В частности, в Латвии за 24 года количество русскоязычных людей уменьшилась с 40,5% до 29,8% от общего количества населения. В Эстонии в 1994 году таких жителей было 33,3%, а теперь – 23,4%.

Издание пишет, что Украина тоже отличилась подобным сокращением русскоязычных. В 1994 году таких граждан здесь было 33,9%. По состоянию на прошлый год их оказалось 24,4%.

Также русскоязычные меньшинства уменьшились в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане. В Грузии, которая пережила войну с Россией в 2008 году, тех, кто разговаривает на русском, за последние два десятилетия уменьшилось с 6,4% до 1,1%.

Генеральный партнер московской консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Уифер сказал, что упадок русского языка и подъем национальных языков, таких как казахский, латышский и украинский был вызван политическими силами, которые возникли после распада СССР. "Страны были узниками под советским контролем. И когда они освободились, то захотели разорвать все признаки этого заключения, включая языковую", – сказал эксперт. "Частично это нужно для того, чтобы дистанцироваться от российского влияния: культурного и особенно политического, из-за страха, что сохранение русского языка облегчит для Москвы задачу влиять на их политику через российскую пропаганду", – добавил он

Недавно сообщалось, что почти 70% граждан Украины считают родным языком украинский.