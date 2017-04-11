С размаху об асфальт: в США полицейские провели "жесткое" задержание

22-летняя Микаэла Сурат пыталась вызволить на свободу арестованного в баре бойфренда. В результате ее обвиняют в нападении третьей степени и препятствовании работе полиции.



ЧП произошло в баре в Форт-Коллинсе. Мирные посиделки молодых людей у барной стойки переросли в жаркий спор, после чего посетители решили выйти на улицу, чтобы "разобраться". Тут в дело вмешались полицейские, задержавшие спорщиков, включая спутника девушки.



Напомним, что в США разгорается скандал вокруг авиакомпании United,пассажира которой силой выволокли из самолета.

