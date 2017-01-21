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С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев http://www.segodnya.ua/img/article/7903/80_main.1484950453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/80_tn.1484950453.jpg Мир В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев

Сегодня, 00:14

В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев, фото Glavnoe.ua
С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев, фото Glavnoe.ua

Раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации также был удален.

Как сообщается, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента. По данным газеты, в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.
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Источник:

РИА Новости

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