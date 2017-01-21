С сайта Белого дома исчез раздел, посвященный защите прав геев
В ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.
Раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации также был удален.
Как сообщается, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента. По данным газеты, в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.
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