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Самая старая горилла мира умерла в США http://www.segodnya.ua/img/article/7892/47_main.1484721877.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/47_tn.1484721877.jpg Мир Коло стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе

Самая старая горилла мира умерла в США

Сегодня, 08:43

Коло стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе

Гориллы в среднем живут в неволе около 40 лет. Фото: AFP
Гориллы в среднем живут в неволе около 40 лет. Фото: AFP

В США в возрасте 60 лет умерла самая старая горилла в мире. Об этом сообщили в зоопарке и аквариуме города Колумбус в штате Огайо, пишет BBC.

В зоопарке сообщили, что горилла Коло спокойно умерла во сне, а работники зоопарка обнаружили ее тело рано утром.

Тело Коло будет кремировано, а похоронят гориллу в зоопарке, где она жила. Также будет проведено исследование, чтобы понять причины ее смерти.

Коло родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе.

В декабре в зоопарке справляли ее шестидесятилетие. Коло прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы.

В зоопарке не замечали признаков того, что Коло себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль.

Коло за свою долгую жизнь стала мамой трех горилл, а также бабушкой 16 горилл. Ее дочь Эмми стала первым представителем второго поколения горилл, рожденных в неволе.
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