Самолет Минобороны РФ разбился под Сочи (видео)

Авиакатастрофа в Черном море. 92 человека погибли в результате крушения самолёта министерства обороны России.

Лайнер направлялся в охваченную войной Сирию, где ансамбль имени Александрова должен был дать празничный концерт для российских солдат. Кроме музыкантов, на борту были военные и журналисты трёх российских телеканалов. Также среди погибших – гражданская активистка Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза". Она неоднократно посещала Донбасс уже во время боевых действий и вывозила оттуда в Россию детей. Главные версии катастрофы Ту-154 — поломка самолёта, ошибка пилота и даже попадание птицы в турбину. Теракта среди версий нет. Окончательные результаты огласят уже после того, как найдут бортовые самописцы. К этому часу в ходе поисковой операции обнаружены обломки самолёта – в полутора километрах от побережья, на глубине семидесяти метров. Нашли и погибших: к этому часу водолазы извлекли из воды тела десяти пассажиров, процедуру их опознания проведут в Москве. Завтра в России день траура.

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