Самолет врезался в ограждение при посадке на Тайване
Четыре человека получили ранения, авиакомпания уже пообещала выплатить моральную компенсацию
Небольшой турбовинтовой самолет DHC6-400 тайваньской авиакомпании Daily Air съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту города Ланьюй.
В результате случившегося четыре человека получили ранения. Всего на борту воздушного судна находились 17 пассажиров и два члена экипажа.
Авиакомпания Daily Air принесла извинения и сообщила, что выплатит компенсацию каждому пассажиру в размере 165 долларов.
Причиной инцидента, по предварительной информации, стал сильный ветер.
Ранее сообщалось, что в Мексике из летящего самолета выбросили трех человек.
Вы сейчас просматриваете новость "Самолет врезался в ограждение при посадке на Тайване". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии