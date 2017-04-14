Самолет врезался в ограждение при посадке на Тайване

Четыре человека получили ранения, авиакомпания уже пообещала выплатить моральную компенсацию

Небольшой турбовинтовой самолет DHC6-400 тайваньской авиакомпании Daily Air съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту города Ланьюй.

В результате случившегося четыре человека получили ранения. Всего на борту воздушного судна находились 17 пассажиров и два члена экипажа.

Авиакомпания Daily Air принесла извинения и сообщила, что выплатит компенсацию каждому пассажиру в размере 165 долларов.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стал сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в Мексике из летящего самолета выбросили трех человек.