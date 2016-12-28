Самые эпичные нокауты 2016 года (видео)

Падающий "Нордический кошмар" и эффектные удары от Василия Ломаченко

Подборка лучших нокаутов 2016 года: от Йоана Дюапа, отправившего в нокаут "Нордический Кошмар" Роберта Хелениуса, до улетевшего за канаты японца.

Девятое место занял нокаут от украинского боксера Александра Гвоздика, который одержал свою десятую победу на профессиональном ринге. Тогда он победил француза Наджиба Мохаммеди.

На третье место попал Деонтей Уайлдер, победивший Артура Шпильку. Второе место занял Василий Ломаченко, отправивший в нокаут Романа Мартинеса.

На первом месте оказался нокаут, в который был отправлен явный фаворит боя – россиянин Эдуард Трояновский, когда его сенсационно победил неизвестный боксер из Намибии Джулиус Индонго.