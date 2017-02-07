Самый длинный полет в мире: пассажиры самолета пролетели 10 часовых поясов
Во время полета на борту было выпито три тысячи стаканов напитков
Совершен самый длинный авиаперелет в мире. Пассажиры арабской авиакомпании путешествовали из Катара в Новоую Зеландию без приземления – провели в воздухе семнадцать с половиной часов.
За это время судно преодолело почти 15 тысяч километров и пересекло 10 часовых поясов.
Пассажиры лайнера выпили более чем три тысячи стаканов напитков и съели тысячу порций еды.
Ранее рекордный рейс принадлежал Индийском перевозчику. Его выполняли около 14 часов. Однако несмотря на меньшую продолжительность, тогда авиалайнеру удалось преодолеть большее расстояние.
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