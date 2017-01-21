Самый дорогой истребитель F-35 подвергли разгромной критике

F-35 Joint Strike Fighter является самой дорогой военной программой в мире — ее общая стоимость превышает 1 триллион долларов. При этом в новом докладе Пентагона сообщается, что истребитель до сих пор имеет несколько сотен критических недостатков и не будет готов к боевым испытаниям как минимум до 2019 года, – пишет "Популярная Механика".

На сей раз многострадальный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 подверг разгромной критике в своем ежегодном докладе директор управления по эксплуатационным испытаниям и проверкам Министерства обороны США Майкл Гилмор. Военные обнаружили в самолете 276 уязвимостей, которые относятся к работе операционной системы версии 3F, более половины из которых остались и в обновленной версии программного обеспечения 3FR6.

Но это еще не все. В дополнение к почти трем сотням уже известных ошибок, найденным в истребителе-бомбардировщике, Пентагон продолжает находить новые, причем с завидной регулярностью. если точнее, то в среднем по 20 недостатков в месяц, и предпосылок для их окончания пока не наблюдается. С эксплуатационными качествами F-35 тоже беда. Самолет не соответствует требованиям к истребителю пятого поколения из-за невозможности полета на сверхзвуковой скорости без использования форсажа, низкой тяговооруженности, высокой ЭПР, а также низкой живучести и маневренности.

Пентагон также выявил целый комплекс проблем, связанных с боевым применением F-35, среди которых — невозможность использовать встроенную авиапушку без существенной модификации самолета, ограниченные возможности при поражении наземных движущихся целей, неэффективная система ночного видения, неудовлетворительные характеристики сенсоров авионики и многое другое.

Но самое интересное, что четкого плана действий, как решить все эти проблемы, у разработчиков самолета нет. Неудивительно, что на программу F-35 Joint Strike Fighter обратил внимание даже избранный президент США Дональд Трамп, который потребовал у военных сократить расходы на истребитель. Он пообещал "сэкономить миллиарды долларов", вплотную занявшись программой с сегодняшнего дня, 20 января.

Что он конкретно имел в виду, покажет время. если Трамп рискнет и вовсе отменить программу F-35, то разработка нового истребителя займет как минимум десятилетие и потребует несколько сотен миллиардов долларов. Компания Lockheed Martin, разработчик истребителя-бомбардировщика, тем временем подешевела на 2 миллиарда, а стоимость ее акций упала на 4%.