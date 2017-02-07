Саркози грозит год тюрьмы

Во Франции передано в суд дело в отношении незаконного финансирования избирательной кампании в 2012 году

Еще недавно фаворит президентской кампании во Франции, экс-президент страны Николя Саркози (2007—2012 гг.) может оказаться самым высокопоставленным заключенным Пятой республики.

По данным информационного портала 20minutes.fr, во Франции передано в суд дело в отношении незаконного финансирования избирательной кампании Саркози в 2012 году, когда он проиграл действующему президенту Франсуа Олланду.

Следствие подозревает, что PR-агентство Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением кампании Саркози, часть финансирования осуществляло по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты (составляет 22,5 млн евро). Превышение оценивается в 18 млн евро.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.