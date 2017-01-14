Сборная Буркина-Фасо вырвала ничью в матче с Камеруном на Кубке Африки (фото)

Камерун и Буркина-Фасо сыграли вничью в первом туре группового этапа Кубка африканских наций-2017

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо не выявили победителя в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы A прошла в субботу в Либревиле и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Камеруна гол забил Бенжамен Муканджо (35-я минута). У команды Буркина-Фасо отличился Иссуфу Дайо (75).

В следующем матче Камерун 18 января сыграет с Гвинеей-Бисау, в этот же день Буркина-Фасо встретится с Габоном.