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Сборная Буркина-Фасо вырвала ничью в матче с Камеруном на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/0_main.1484428377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/0_tn.1484428377.jpg Мир Камерун и Буркина-Фасо сыграли вничью в первом туре группового этапа Кубка африканских наций-2017

Сборная Буркина-Фасо вырвала ничью в матче с Камеруном на Кубке Африки (фото)

Сегодня, 23:12

Камерун и Буркина-Фасо сыграли вничью в первом туре группового этапа Кубка африканских наций-2017

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо не выявили победителя в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы A прошла в субботу в Либревиле и завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Камеруна гол забил Бенжамен Муканджо (35-я минута). У команды Буркина-Фасо отличился Иссуфу Дайо (75).

В следующем матче Камерун 18 января сыграет с Гвинеей-Бисау, в этот же день Буркина-Фасо встретится с Габоном.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Буркина-Фасо, сборная Камеруна

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Источник:

AFP

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