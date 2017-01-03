Сборная Чехии победила команду Австралии в матче Кубка Хопмана

Команда Чехии одержала первую победу в двух матчах, австралийцы – проиграли второй

Сборная Чехии по теннису переиграла команду Австралии в матче группы В группового этапа Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.

Противостояние из трех матчей, прошедшее во вторник, завершилось со счетом 2-1 в пользу чехов.

В первой встрече австралиец Ник Кирьос переиграл Адама Павлашека со счетом 7:5, 6:4. Но во второй игре Люция Градецкая победила выступающую за Австралию Дарью Гаврилову – 4:6, 6:4, 6:4.

В решающем парном матче Градецкая и Павлашек нанесли поражение Кирьосу и Гавриловой со счетом 3:4 (1:5), 4:3 (5:1), 4:2.

Команда Чехии одержала первую победу в двух матчах и далее встретится со сборной Испании. Австралийцы, проигравшие оба матча, сыграют в последнем туре со сборной США.