Сборная Чили обыграла Хорватию в серии пенальти
Команды принимают участие в турнире в Китае
На товарищеском футбольном турнире в Наньнине (Китай) сборная Чили победила в серии пенальти команду Хорватии.
Основное время встречи, прошедшей в среду, завершилось со счетом 1:1. В составе чилийцев отличился Сесар Пиньярес (18-я минута). У хорватов гол забил Франко Андрияшевич (76-я). В серии пенальти точнее были чилийцы – 4:1.
Сборная Чили в финале турнира в воскресенье сыграет с командой Исландии, которая во вторник взяла верх над хозяевами турнира китайцами (2:0).
Напомним, что сборные Хорватии и Исландии играют со сборной Украины в одной отборочной группе ЧМ-2018.
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