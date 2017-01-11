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Сборная Чили обыграла Хорватию в серии пенальти http://www.segodnya.ua/img/article/7873/67_main.1484150366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/67_tn.1484150366.jpg Мир Команды принимают участие в турнире в Китае

Сборная Чили обыграла Хорватию в серии пенальти

Сегодня, 17:59

Команды принимают участие в турнире в Китае

Чилийцы выиграли серию пенальти. Фото AFP
Чилийцы выиграли серию пенальти. Фото AFP

На товарищеском футбольном турнире в Наньнине (Китай) сборная Чили победила в серии пенальти команду Хорватии.

Основное время встречи, прошедшей в среду, завершилось со счетом 1:1. В составе чилийцев отличился Сесар Пиньярес (18-я минута). У хорватов гол забил Франко Андрияшевич (76-я). В серии пенальти точнее были чилийцы – 4:1.

Сборная Чили в финале турнира в воскресенье сыграет с командой Исландии, которая во вторник взяла верх над хозяевами турнира китайцами (2:0).

Напомним, что сборные Хорватии и Исландии играют со сборной Украины в одной отборочной группе ЧМ-2018.
футбол, сборная Хорватии, сборная Чили

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Источник:

Р-спорт

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