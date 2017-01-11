Сборная Чили обыграла Хорватию в серии пенальти

Команды принимают участие в турнире в Китае

На товарищеском футбольном турнире в Наньнине (Китай) сборная Чили победила в серии пенальти команду Хорватии.

Основное время встречи, прошедшей в среду, завершилось со счетом 1:1. В составе чилийцев отличился Сесар Пиньярес (18-я минута). У хорватов гол забил Франко Андрияшевич (76-я). В серии пенальти точнее были чилийцы – 4:1.

Сборная Чили в финале турнира в воскресенье сыграет с командой Исландии, которая во вторник взяла верх над хозяевами турнира китайцами (2:0).

Напомним, что сборные Хорватии и Исландии играют со сборной Украины в одной отборочной группе ЧМ-2018.