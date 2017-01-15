Сборная Сенегала обыграла Тунис на Кубке Африки (фото)
Сенегальцы вышли на первое место в группе
В первом туре группового этапа Кубка Африки сборная Сенега обыграла Тунис – 2:0.
На 10-й минуте Садио Мане реализовал пенальти. А на 30-й Кары Мбоджи удвоил преимущество сборной Сенегала.
В другом матче группы B ранее Алжир и Зимбабве сыграли вничью – 2:2.
Во втором туре Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.
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