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Сборная Сенегала обыграла Тунис на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/45_main.1484514203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/45_tn.1484514203.jpg Мир Сенегальцы вышли на первое место в группе

Сборная Сенегала обыграла Тунис на Кубке Африки (фото)

Сегодня, 23:03

Сенегальцы вышли на первое место в группе

В первом туре группового этапа Кубка Африки сборная Сенега обыграла Тунис – 2:0.

На 10-й минуте Садио Мане реализовал пенальти. А на 30-й Кары Мбоджи удвоил преимущество сборной Сенегала.

В другом матче группы B ранее Алжир и Зимбабве сыграли вничью – 2:2.

Во втором туре Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.
футбол, Кубок Африки, сборная Туниса, сборная Сенегала

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Источник:

Сегодня|Спорт

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