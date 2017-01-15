Сборная Сенегала обыграла Тунис на Кубке Африки (фото)

В первом туре группового этапа Кубка Африки сборная Сенега обыграла Тунис – 2:0.



На 10-й минуте Садио Мане реализовал пенальти. А на 30-й Кары Мбоджи удвоил преимущество сборной Сенегала.



В другом матче группы B ранее Алжир и Зимбабве сыграли вничью – 2:2.



Во втором туре Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.