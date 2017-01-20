Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Секретная служба США присвоила Трампу, его супруге и дочери "псеводонимы" http://www.segodnya.ua/img/article/7902/54_main.1484924846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/54_tn.1484924846.jpg Мир Трампу присвоен псевдоним "Магнат", первой леди Мелании Трамп – "Муза", а его дочери Иванке – "Чудо"

Секретная служба США присвоила Трампу, его супруге и дочери "псеводонимы"

Сегодня, 17:03

Трампу присвоен псевдоним "Магнат", первой леди Мелании Трамп – "Муза", а его дочери Иванке – "Чудо"

Трамп с женой и дочерью. Фото: vogue.ua
Трамп с женой и дочерью. Фото: vogue.ua

Секретная служба США присвоила избранному президенту США Дональду Трампу псевдоним Mogul ("Магнат"). Об этом сообщил в пятницу сайт ShareAmerica, созданный Госдепартаментом США.

"Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присваивает ему и ее членам псевдонимы. Обычно все они начинаются с одной и той же буквы. Трампу присвоен псевдоним Mogul ("Магнат"), первой леди Мелании Трамп – Muse ("Муза"), а его дочери Иванке – Marvel ("Чудо")", – говорится в сообщил.

Рассказывая о малоизвестных фактах о новом президенте, издание отмечает, что после инаугурации Трамп станет вторым президентом США, в честь которого была открыта звезда на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. В 2007 году он удостоился этой чести за успешную работу продюсера и ведущего телевизионного реалити-шоу "Кандидат".

В 1960 году свою звезду на аллее славы получил актер Рональд Рейган.

Много лет назад, рассказывает сайт, будущий президент сказал, что не любит рукопожатий, так как "помешан на чистоте". Однако в ходе избирательной кампании он без труда преодолел эту неприязнь. "Я политик. Можете себе представить, что произойдет, если я скажу, что отказываюсь пожать кому-то руку?" – сказал Трамп.

По оценкам, за год президент США обменивается рукопожатиями около 65 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что американские правоохранительные органы и спецслужбы США изучают перехваченные переговоры и финансовые операции в рамках расследования связей соратников избранного президента США Дональда Трампа с Россией.
США, инаугурация, трамп, дональд трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Секретная служба США присвоила Трампу, его супруге и дочери "псеводонимы"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд и Мэлани Трамп. Фото: AFP

Стало известно, под какую песню станцует Трамп на инаугурации

Сегодня, 16:47

Дональд и Мэлани станцуют под известный американский хит в исполнении джазовой певицы Эрин Боэме

Мир

Сегодня состоится инаугурация Трампа. Фото: AFP

Перед инаугурацией Трамп посетил церковь Святого Иоанна

Сегодня, 16:43

После богослужения следующий глава США вместе с супругой прибудут в Белый дом, где их встретит уходящий президент Барак Обама

Мир

Протесты против инаугурации Трампа. Фото: Twitter / paulmasonnews

Инаугурация Трампа: протестующие грузовиками блокируют подъезды, полиция применяет перечный газ

Сегодня, 16:31

Массовые протесты проходят в США в день инаугурации избранного президента страны

Мир

Трамп и Обама встретятся за чаем. Фото: AFP

Обама в последний раз примет Трампа в Белом доме перед инаугурацией

Сегодня, 16:28

Трамп вместе с супругой отправятся в  Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор

Сегодня, 16:27

Без пяти минут новый президент США заявил, что сегодня все начинается

Мир

Инаугурация Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа: график и трансляция

Сегодня, 16:06

Инаугурация Трампа начнется примерно в 18:30 по Киеву, после чего он выступит с обращением к США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: дождь на инаугурации докажет, что на голове не парик

Сегодня, 15:29

Американский лидер оригинально отшутился по поводу возможных осадков во время его присяги 

Звезды

Кадр из новго клипа Gorillaz

Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки

Сегодня, 15:10

В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании

Политика

Игорь Грынив. Фото: Facebook

В БПП рассказали о плюсах поездки нардепов на инаугурацию Трампа

Сегодня, 15:06

Заграничные поездки нужно использовать для донесения до международного сообщества украинского вопроса, считает политик

Политика

На инаугурацию Трампа полетели многие украинские политики. Фото: AFP

Кто из украинских политиков полетел на инаугурацию Трампа

Сегодня, 14:42

В Вашингтоне ожидается большое количество представителей политикума Украины

Мир

Гернот Эрлер. Фото: spdfraktion.de

У Меркель ответили на предложение Трампа по "санкционной сделке" с РФ

Сегодня, 14:32

Эрлер призывает не торопиться с выводами и узнать, что же конкретно стоит за заявлением нового американского лидера

Политика

Юлия Тимошенко. Фото: Facebook

В "Батькивщине" заявляют, что Тимошенко не будет на инаугурации Трампа

Сегодня, 14:27

Информация о якобы ее приезде на церемонию присяги Трампа является ложью, пояснили в политсиле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.