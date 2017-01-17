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Семь цитат Мартина Лютера Кинга, которые актуальны сегодня http://www.segodnya.ua/img/article/7889/39_main.1484646169.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/39_tn.1484646169.jpg Мир Кинг произнес некоторые из самых известных речей мира, которые до сих актуальны в современном мире

Семь цитат Мартина Лютера Кинга, которые актуальны сегодня

Сегодня, 11:42

Кинг произнес некоторые из самых известных речей мира, которые до сих актуальны в современном мире

Мартин Лютер Кинг. Фото: соцсети
Мартин Лютер Кинг. Фото: соцсети

В 1950-е и 1960-е годы вокруг баптистского священника Мартина Лютера Кинга-младшего сплотились многие, кто боролся за гражданские права в США. Сайт Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) опубликовал семь цитат Кинга, актуальных сегодня.

Будучи страстным сторонником ненасильственного протеста, Кинг своим самым мощным оружием в борьбе за гражданские права следал свое слово. Кинг произнес некоторые из самых известных речей мира, которые до сих пор помнят – и которые дотсих пор актуальны, – в современном мире.

Вот семь из его самых известных цитат:

1. "Мы победим, потому что дуга нравственной вселенной длинная, но она склоняется к справедливости".

2. "Тьма не может вытеснить тьму, только свет может сделать это. Ненависть не может изгнать ненависть, только любовь может сделать это".

3. "Предельная мера человека не там, где человек находится в моментах комфорта и удобства, но там, где он стоит во времена вызова и противоречий".

4. "Несправедливость где-либо – это угроза справедливости повсюду. Мы попали в неизбежную сеть взаимности, вплетены в единую ткань судьбы. Что влияет на одного прямо, косвенно затрагивает всех".

5. "Истинный мир – это не просто отсутствие напряженности: это наличие справедливости".

6. "Не достаточно просто сказать:" Мы не должны вести войну ". Нужно любить мир и жертвовать ради мира".

7. "У меня есть мечта, что мои четверо маленьких детей будут однажды жить в стране, где их будут оценивать не по цвету их кожи, а по содержанию их характера."

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.

Ожидается, что Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Также в составе украинской делегации на Форуме будет работать и глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева – она планирует встретиться с представителями Междуранродного валютного фонда.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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