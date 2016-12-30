Семак возглавил "Уфу" и может взять ассистентом Тимощука

Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года

Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Семак возглавил "Уфу". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года", – говорится в заявлении.

"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Место главного тренера команды стало вакантным после того, как этот пост покинул Виктор Гончаренко, который перешел в ЦСКА.

Последнее время Семак был одним из помощников Мирчи Луческу в санкт-петербургском "Зените".

9 января он назовет имена своих помощников. Ранее сообщалось, что ассистентом Семака может стать экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук.

Будучи игроком, Семак выступал за московский ЦСКА (1994-2004), парижский ПСЖ (2005-2006), ФК "Москва" (2006-2007), казанский "Рубин" (2008-2010), санкт-петербургский "Зенит" (2010-2013).

Уроженец луганской области провел 65 игр за сборную России, в которых забил четыре гола.