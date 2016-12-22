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Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине призывает его сдаться

Вчера, 20:23

Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма

Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине призывает его сдаться, фото AFP
Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине призывает его сдаться, фото AFP

Семья Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке, призывает его сдаться властям, сообщает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.

Брат подозреваемого, Абделькадер Амри, ранее выразил уверенность, что его брат не виновен в совершении теракта. В противном случае, "это стало бы позором для нашей семьи", – сказал он журналистам. Он также отметил, что Анис отправился в Европу по экономическим причинам, "работать и помогать семье".

Другой брат подозреваемого, Валид Амри, также сказал, что его брат не имеет связей с терроризмом. Кроме того, он рассказал журналистам, что Анис поделился с ним планами вернуться в Тунис в январе.

Однако оба брата согласились, что Анис изменился после того, как провел почти четыре года в тюрьме в Италии.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.

Западные СМИ также отмечают, что Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма, включая арестованного в ноябре проповедника Абу Уала.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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