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Сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря http://www.segodnya.ua/img/article/7910/86_main.1485212703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/86_tn.1485212703.jpg Мир Тиллерсона предложил на эту должность президент США Дональд Трамп

Сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Сегодня, 01:16

Тиллерсона предложил на эту должность президент США Дональд Трамп

Рекс Тиллерсон, фото AFP
Рекс Тиллерсон, фото AFP

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил назначение на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ранее его предложил на эту должность президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Напомним, кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил о готовности предоставить Украине военную поддержку. Он сказал в Конгрессе, что США должны поддержать Украину, предоставив ей летальное оборонное вооружение.
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