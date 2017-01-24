Сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Тиллерсона предложил на эту должность президент США Дональд Трамп

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил назначение на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Ранее его предложил на эту должность президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Напомним, кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил о готовности предоставить Украине военную поддержку. Он сказал в Конгрессе, что США должны поддержать Украину, предоставив ей летальное оборонное вооружение.