Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сенат США готовит законопроект о новых санкциях против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7856/73_main.1483582397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/73_tn.1483582397.jpg Мир Законодатели подтвердили информацию относительно законопроекта, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса

Сенат США готовит законопроект о новых санкциях против РФ

Сегодня, 04:13

Законодатели подтвердили информацию относительно законопроекта, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса

ZN.ua
ZN.ua

Группа сенаторов США от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России в связи с хакерскими атаками на американские институты и из-за действий в Украине и Сирии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Законодатели подтвердили информацию относительно законопроекта, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса.

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в Комитете по международным отношениям, заявил журналистам на Капитолийском холме во вторник, что он работает над законопроектом вместе с "большой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы.

Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.

"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России", – сказал Кардин.

Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.

Кардин сообщил, что законопроект будет частично сосредоточен на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии.

Кардин не уточнил, заставит ли законопроект новоизбранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе и которые Трамп при желании сможет отменить после вступления на должность.

"Он дополнит действия Белого дома и пойдет дальше, – пояснил Кардин. – Он является дополнением, но существует принцип разделения властей".

Как сообщалось, в конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели новые санкции против России. Власть заявила, что это ответ на российские кибератаки.



П
США, москва, законопроект, разрешение, санкции, сенат, режим, Демократы, введение, против России

Вы сейчас просматриваете новость "Сенат США готовит законопроект о новых санкциях против РФ ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Посол Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org

Посол Украины в США рассказал о судьбе санкций против России

3 Января, 19:02

Вряд ли желание сыграть "быструю партию" с Путиным найдет результативное решение

Политика

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Сенатор Маккейн о Киссинджере и сближении с РФ: "Путин понимает только силу"

3 Января, 13:58

США должны усилить оборону Украины, считает Джон Маккейн

Политика

Стивен Пайфер. Фото openukraine.org

Экс-посол США пояснил, почему Трамп не сможет отменить все санкции против России

3 Января, 11:05

Трамп будет выглядеть глупо, если бы он сказал Москве о возвращении назад 35 разведчиков, отметил Стивен Пайфер

Политика

Американские сенаторы восхитились украинскими пехотинцами: Весь мир с вами

2 Января, 15:58

Маккейн и Грэм считают, что нельзя позволить Путину победить

Мир

Шон Спайсер, фото AFP

В команде Трампа засомневались в санкциях против РФ

2 Января, 09:30

В новой американской администрации считают, что не стоило вводить те меры против РФ, которые утвердил Обама

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

В Конгрессе США пригрозили Трампу из-за его позиции по РФ

2 Января, 09:11

Республиканцы и демократы собираются ужесточить санкции против России из-за кибератак на Америку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.