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Сенат США утвердил генерала Мэттиса в качестве главы Пентагона http://www.segodnya.ua/img/article/7903/92_main.1484955951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/92_tn.1484955951.jpg Мир Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования

Сенат США утвердил генерала Мэттиса в качестве главы Пентагона

Сегодня, 01:45

Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования

Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования, фото AFP
Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования, фото AFP

Сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в должности министра обороны страны. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 20 января, сообщает Reuters.

Как отмечается, Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования.

12 января, во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения отставной генерал назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

2 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

РИА Новости

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