Сенат США утвердил генерала Мэттиса в качестве главы Пентагона

Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования

Сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в должности министра обороны страны. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 20 января, сообщает Reuters.

Как отмечается, Мэттис набрал большинство голосов еще до окончания голосования.

12 января, во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения отставной генерал назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание избранного президента США Дональда Трампа начать взаимодействие c Москвой.

2 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить Мэттиса на пост руководителя Пентагона.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте.