Сенат США утвердил кандидатуру Тиллерсона в должности госсекретаря

Сенат США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона в должности государственного секретаря. За него проголосовали 56 сенаторов, против были 43, передает "Радио Свобода".

Тиллерсон стал 69-м главой Государственного департамента. До этого он заниал пост руководителя нефтегазовой корпорации ExxonMobil. На потяжении нескольких десятилетий Тиллерсон добивался снятия запрета на экспорт нефти из Соединённых Штатов, и поддержки проектов по экспорту сжиженного газа.

13 декабря 2016 года Тиллерсон был представлен Дональдом Трампом на пост главы американской дипломатии. До введения санкций против России его компания Exxon Mobil имела ряд совместных проектов с российской корпорацией "Роснефть", ограничительные меры принесли ей большие убытки.

Кандидатура Тиллерсона вызвала неоднозначные оценки экспертов из-за возможного конфликта интересов. Exxon Mobil неоднократно обвиняли в лоббировании послабления санкций против России. Однако во время слушаний в Сенате Тиллерсон поддержал ограничительные меры и поддержал так называемый "закон Магнитского".