Сенат США утвердил министра образования с исторически минимальным перевесом голосов

Сегодня, 23:39

Вице-президент Майк Пенс воспользовался редкой возможностью отдать решающий голос за Девос

Майк Пенс, фото AFP
Майк Пенс, фото AFP

Американский Сенат утвердил с исторически минимальным перевесом голосов Бетси Девос на посту министра образования в новой администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Hill.

Вице-президент Майк Пенс воспользовался редкой возможностью отдать решающий голос за Девос, разбив ничью 50-50 на голосовании после того, как сенаторы Сьюзен Коллинз и Лиза Мерковски стали первыми среди республиканцев, кто выступил против ставленника кабинета Трампа.

Майк Пенс стал первым вице-президентом за все время, который воспользовался правом решающего голоса во время утверждения кандидата.

Процедура утверждения кандидатуры Бетси Девос, состояние которой превышают $ 5 млрд, на посту министра образования в новой администрации США оказалась под вопросом после того, как ее поймали на плагиате во время представления письменных ответов на вопросы Сената перед слушаниями. Кроме того, во время самих слушаний формулировки номинантки вызвали сомнения в ее компетенции.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер перед голосованием назвал Девос "неквалифицированным кандидатом", призвав республиканских законодателей присоединиться к голосу демократов.

Накануне демократы провели ночь в сессионном зале в попытке сплотить общественную поддержку вокруг их оппозиции. Кроме того, состоялись протесты под зданием Капитолия.
США, протесты, голос, состояние, вопросы, сенат, процедура, вице-президент, сенаторы, кандидатуры, Сенат США, администрации, Пенс

Вы сейчас просматриваете новость "Сенат США утвердил министра образования с исторически минимальным перевесом голосов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Пенс рассказал, когда будет решен вопрос санкций США против РФ, фото sharij.net

Все зависит от ее поведения: Пенс рассказал, когда будет решен вопрос санкций США против РФ

5 Февраля, 21:02

По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы"

Мир

Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса, фото AFP

Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса

28 Января, 01:58

Церемония прошла в здании Пентагона

Мир

Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата, фото AFP

Сотрудники нового аппарата Белого дома приступили к исполнению своих обязанностей

23 Января, 03:15

Пенс принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата

Мир

Дональд Трамп принимает присягу. Фото: скриншот

Трамп и Пенс присягнули американскому народу

20 Января, 19:17

Новый американский лидер поклялся в верности и защите американского народа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования