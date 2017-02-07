Сенат США утвердил министра образования с исторически минимальным перевесом голосов

Американский Сенат утвердил с исторически минимальным перевесом голосов Бетси Девос на посту министра образования в новой администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Hill.

Вице-президент Майк Пенс воспользовался редкой возможностью отдать решающий голос за Девос, разбив ничью 50-50 на голосовании после того, как сенаторы Сьюзен Коллинз и Лиза Мерковски стали первыми среди республиканцев, кто выступил против ставленника кабинета Трампа.

Майк Пенс стал первым вице-президентом за все время, который воспользовался правом решающего голоса во время утверждения кандидата.

Процедура утверждения кандидатуры Бетси Девос, состояние которой превышают $ 5 млрд, на посту министра образования в новой администрации США оказалась под вопросом после того, как ее поймали на плагиате во время представления письменных ответов на вопросы Сената перед слушаниями. Кроме того, во время самих слушаний формулировки номинантки вызвали сомнения в ее компетенции.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер перед голосованием назвал Девос "неквалифицированным кандидатом", призвав республиканских законодателей присоединиться к голосу демократов.

Накануне демократы провели ночь в сессионном зале в попытке сплотить общественную поддержку вокруг их оппозиции. Кроме того, состоялись протесты под зданием Капитолия.



